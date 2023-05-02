«Должны исключить травматические причины». О чём может говорить боль в ногах у ребёнка?

Боль в ногах у ребенка – очень распространенное явление, которое встречается у 50 % детей. Зачастую с такой проблемой сталкиваются малыши от двух до четырех лет, реже – подростки. Появление такого дискомфорта часто связано с так называемой болью роста. Это естественная причина, где за стремительным ростом костей мышечный скелет и связки не всегда «успевают».

Ирина Чижевская, врач-кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»:

Разные анатомические области могут неравномерно расти. Когда мы говорим про костно-мышечную систему, то кости растут немного быстрее, чем мышцы и связки. Происходит натяжение мышц и связок. Днем, когда дети бегают, прыгают, они отвлекаются, у них много различных задач, они не замечают этих болей. Они нивелируются другими мыслями. А когда ребенок ложится спать, головной мозг переключается, никаких отвлекающих маневров нет. Нужно провести легкий массаж, успокоить ребенка.

Если же боль возникла внезапно, это может говорить о травме. Активный ребенок может не заметить, как ушиб или подвернул ногу при подвижных играх. В таком случае родителям стоит как можно скорее осмотреть ногу и, при появлении отеков, синяков или ран, обратиться к специалисту. Ирина Чижевская:

Мы должны исключить травматические причины. Это ситуация, которая требует исключения перелома либо других травматических осложнений со стороны костно-мышечной системы. Чаще дети жалуются на боль в ногах, нежели в руках. Это может быть связано с такими заболеваниями, как остеохондропатия, когда нарушается питание хряща и даже происходит его некоторое отмирание. Это ортопедические заболевания, чаще всего остеохондропатия Осгуда-Шляттера в области бугристости большеберцовой кости. Но могут быть и другие, более редкие формы.

Боли в ногах могут иметь и воспалительный характер. Такие жалобы игнорировать опасно. Ирина Чижевская:

Воспалительный характер может быть как реактивный, так и ревматоидный. Например, ребенок переболел какой-то респираторной инфекцией, очень часто ангины. Стрептококковая инфекция может давать осложнения на суставы, и развивается воспаление одного или нескольких суставов, появился отек, краснота в области сустава, он хромает на ножку, какой-то сустав плохо сгибается и разгибается. Мы, конечно, должны заподозрить воспалительный характер в области какого-то конкретного сустава. Самое сложно заболевание – это ревматоидный ювенильный, идиопатический артрит, когда идет аутоиммунное воспаление, которое приводит к воспалению одного или нескольких суставов и требует очень серьезного лечения.

Следите за тем, чтобы у вашего ребенка всегда была удобная обувь, которая фиксирует стопу. Своевременно лечите все инфекционные заболевания, вовремя посещайте стоматолога для санации полости рта и не забывайте о вакцинации. Она защитит ваше чадо от инфекций, которые могут дать осложнения на ноги.