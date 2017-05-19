Как часто необходимо менять предметы личной гигиены?

Пожалуй, каждый из нас знает, что предметы личной гигиены нужно периодически менять. Но порой некоторые забывают это делать, другие – откладывают дело на потом. А зря! Последствия могут быть неприятными. К примеру, зубную щетку лучше использовать не больше трех месяцев. Ведь на щетке-долгожительнице скапливаются бактерии и микроорганизмы. Если у данного предмета личной гигиены деформировались щетинки, они могут повредить десны и занести в них инфекцию. Меняйте такую щетку незамедлительно.

Полотенца также могут стать источником скопления бактерий, если их не стирать минимум раз, а лучше два раза в неделю. Кожа лица, к примеру, очень чувствительна, и любая грязь может привести к воспалению. Идеальный вариант – пользоваться бумажным полотенцем или ватным диском.

Интересно, что многие дерматологи рекомендуют отказаться от использования мочалки. При длительном использовании в этом предмете личной гигиены скапливаются бактерии, что приводит к развитию грибков и плесени. Поэтому менять мочалку следует минимум раз в месяц.

Как часто вы меняете кисточки для макияжа? Оказывается, их длительное использование – не так уж и безобидно. Если вы пользуетесь данным предметом для нанесения жидких средств, в таком случае меняйте его хотя бы раз в два месяца. А если кисточка предназначена для нанесения рассыпчатой пудры или румян, срок ее службы – не больше четырех месяцев. Также не забудьте взглянуть на свою расческу. Мыть ее следует не реже одного раза в две недели, а менять – раз в год. Будьте здоровы и прекрасны!