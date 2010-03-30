Исследования: суждения людей о морали можно менять с помощью электрического тока

Ученые из Массачусетского технологического института в ходе эксперимента нарушили у подопытных активность правой височно-теменной зоны (ВТЗ), которая находится за правым ухом и чуть выше него.

Как правило, она особенно активна, когда мы думаем о том, каковы, по нашим представлениям, будут результаты конкретных действий. Исследователи нарушили работу ВТЗ путем воздействия на мозг током с помощью магнитного поля. После этого участникам эксперимента предложили прочесть ряд сценариев, представляющих собой моральные головоломки.

В одном из сценариев женщина по имени Грейс и ее друг совершают экскурсию по химическому заводу, Грейс останавливается у кофе-автомата. Друг Грейс просит ее взять для него кофе с сахаром. Контейнер на кофе-автомате имеет пометку «токсично», но содержит самый обычный сахар, однако Грейс этого не знает. Она считает, что белый порошок в контейнере является токсичным, но тем не менее кладет его в кофе своему другу. Друг не пострадал, поскольку вещество, как уже говорилось, обычный сахар.

Участников эксперимента попросили оценить по шкале от одного до семи (где один – это «абсолютно запрещено», а семь — «совершенно допустимо»), насколько моральными являются действия Грейс. В прочих сценариях были аналогичные задачки.

Всего было проведено два эксперимента: в ходе одного из них участникам было предложено дать оценку действиям того или иного персонажа после того, как в височно-теменную зону подопытных в течение 25 минут посылали магнитные импульсы, во время другого они выносили суждения под воздействием магнитных «помех», которые выдавали очень короткими очередями. В обоих случаях нарушалась нормальная нейронная активность в правой ВТЗ. У большинства людей при этом выключался механизм принятия моральных решений, сообщает MIGnews.com.

При подобном нарушении участники с большей вероятностью оценивали как морально допустимые неудачные попытки причинить вред другому лицу. Этого совершенно не наблюдалось в контрольной группе, в которой участники выносили моральные суждения в нормальном состоянии, то есть их ВТЗ не подвергалась воздействию током.