Исследование: фастфуд приучает людей торопиться без причины и отучает копить

Питание в ресторанах быстрого обслуживания может быть не только вредным для здоровья, но также нарушать психику людей, делая их нетерпеливыми и стремящимися к мгновенному получению удовлетворения.

Об этом говорится в статье, напечатанной в журнале Psychological Science. Авторы исследования, проведенного в Канаде, показали, что нетерпеливость отражается и в повседневном финансовом поведении людей, предпочитающих получить мгновенную, но небольшую финансовую выгоду, нежели отложенный, но гораздо более существенный платеж.

«Учитывая роль финансовой нетерпеливости в современном экономическом кризисе, мы должны учитывать не только калории при рассмотрении последствий развития индустрии быстрого питания, так как она оказывает влияние на нашу повседневную психологию и поведение в гораздо более широких областях деятельности, нежели мы могли предполагать до сих пор», — сказал Чэнь Бо Чжун, соавтор публикации из Университета Торонто, слова которого приводит пресс-служба Ротмановской школы менеджмента.

Авторы исследования показали, что первоначальная идея быстрого питания — удовлетворение потребности в еде максимально скоро для того, чтобы не отвлекаться от других повседневных задач и работы — заставляет людей также приобретать другие продукты, призванные экономить время (например, шампуни «два в одном»), и, что наиболее важно, снижает их желание сохранять и накапливать, пишет NEWSru.com.

«Мы обнаружили, что даже неосознаваемое самими людьми воздействие символов индустрии быстрого питания возбуждает в них чувство спешки и нетерпеливости, вне зависимости от контекста, — добавил Чжун. — Индустрия быстрого питания может даже влиять на восприятие отдыха, призванного дать человеку расслабление и релаксацию, сквозь призму нетерпеливости».