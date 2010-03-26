Больницу на 1200 мест построят в Минском районе с привлечением французского кредита на 300 миллионов евро

Соответствующий договор подписали сегодня исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько и коммерческий директор французской строительной компании Жан Франсуа Легрен.

Планируется, что медицинский объект появится в микрорайоне «Северный». Начало строительства определено на осень этого - начало 2011 года. Срок реализации проекта около двух с половиной лет. Средства на строительство будут получены по кредитной линии французских банков.

Жан Франсуа Легрен, коммерческий директор международной строительной компании (Франция): Проект большой, сложный, современный. Речь идёт о строительстве очень большого госпиталя



Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Договор подписан, масштабный проект, ориентировочная стоимость его реализации около 300 миллионов евро. И его реализация поможет нам сделать то, чего не хватает Минску. Как раз 1200 больничных коек. Мы оцениваем поддержку, которая получена Республикой Беларусь как признание той работы, которая проведена Президентом за эти все год.