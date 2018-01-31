Иглотерапия, восточный массаж: как китайские специалисты обменивались опытом с белорусскими врачами. Репортаж СТВ

Центр традиционной китайской медицины на базе Минской областной клинической больницы был создан 1 декабря 2017 года. Согласно указу президента Республики Беларусь такие центры теперь должны будут функционировать в каждой области. Для Минской – этот уже третий. И на днях в нём своим опытом с белорусскими коллегами делились медики из Поднебесной.

Людмила Рыбина, заведующий отделения медицинской реабилитации УЗ «Минская областная клиническая больница»:

В рамках сотрудничества с Китайской Народной Республикой с 17 по 28 января к нам приехали по обмену опытом три специалиста в области традиционной китайской медицины. Два специалиста по акупунктуре и один специалист по восточному массажу. Акупунктура в Беларуси используется давно. Здесь в клинике с 1976 года проводят электропунктурные тестирования по методу Риодораку, разработанному японским врачом Накатани. Аппарат безошибочно определяет, в каком состоянии находятся наши энергетические каналы. Их всего четырнадцать. За короткое время врач собирает информацию о состоянии здоровья всех органов пациента.

Джоу Хайцзян – доктор акупунктуры и считает, что диагностика занимает важное место в китайской медицине, которая включает в себя 4 аспекта. Чжоу Хайцзян, врач (КНР):

В первую очередь, доктор должен увидеть пациента, затем услышать его жалобы и запах. И затем опросить пациента, на что он жалуется, что болит. И в конце концов это пульсовая диагностика – самая большая особенность китайской медицины.

Проработав две недели в Минске, доктор Джоу надеется, что акупунктура в нашей стране будет развиваться и дальше. И поможет лечить все болезни. Вкупе с иглоукалыванием белорусские доктора проводят вакуумную рефлексотерапию. Это воздействие на канал мочевого пузыря, который находится на спине человека. Там располагаются точки Шу, которые, в свою очередь, являются пособниками всех каналов на теле человека.

Помимо перечисленных, китайская медицина включает в себя и другие виды терапии: фитотерапия и массаж. Людмила Рыбина:

Восточный массаж, внедрить этот метод лечения в наших планах. Мы пошлем на курсы подготовки на кафедре рефлексотерапии БелМАПО своих специалистов, и также будем внедрять этот метод лечения, поскольку он, как мы увидели, пользуется спросом у пациентов и достаточно эффективен.

Эти две недели совместной работы врачей не только укрепили отношения двух стран, но и открыли перспективы для развития в медицине и подарили ценный опыт и новые знания.

Чжоу Хайцзян:

Я узнал, что такое порядок в приеме пациентов и в процедурном кабинете. Потому что процедурные кабинеты устроены очень комфортно, со всеми удобствами для врачей и для пациентов. И также прием для пациентов организован очень хорошо, потому что в Китае пациенты не слушают, что им говорит врач, когда им приходить, а делают это тогда, когда у них есть свободное время, здесь же пациенты очень хорошо относятся к врачу и следуют его указаниям. Гости отметили, что в белорусских больницах очень чисто. В отличие от китайских, где никто из посетителей не обязан носить ни специальную одежду, ни бахилы. А у нас делается все, чтобы предотвратить размножение бактерий и инфекций. В свободное от работы время доктор Джоу с китайскими коллегами посетили Минский лингвистический университет, где встретились с китайской диаспорой, живущей в Беларуси. Чжоу Хайцзян:

Я был поражен тем, что их, достаточно, много, и все они счастливы жить в Беларуси и быть частью этой страны. Также мы посетили музей Дудутки. И я очень благодарен за ваше гостеприимство и за вашу доброту, за помощь врачей и переводчиков в моей работе и в моем пребывании в Беларуси.

Наши специалисты тоже остались довольны и положительно отзываются об этих двух неделях плодотворной работы с китайскими коллегами. Людмила Рыбина:

Они почерпнули кое-что из практики, кое-что из теории и планируют в дальнейшем сотрудничать с китайскими специалистами и у нас в планах, наше управление здравоохранения послать двух-трех наших специалистов по обмену опытом на стажировку в КНР.