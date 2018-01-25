Прямой эфир

Готовим фитнес-блины из овсянки и банана. Пошаговая инструкция

25 января 2018 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Погоцкая, персональный фитнес-тренер:
Ингредиенты будут не совсем традиционные для блинчиков. Мы будем использовать банан, яйцо и овсянку. Немного пикантности нашим блинчикам добавят корица и ванилин.

Готовим фитнес-блины из овсянки и банана. Пошаговая инструкция-1

Овсянка издавна считается диетическим блюдом. Она регулирует моторику пищеварительного тракта, а банан, в свою очередь, может быть отличным источником фруктозы и заменять сахар, который категорически запрещён худеющим людям.

Юлия Погоцкая:
Дополнительно к блинчикам мы приготовим соус на основе греческого йогурта с добавлением стевии – это натуральный заменитель сахара и щепотки ванилина.

Готовим фитнес-блины из овсянки и банана. Пошаговая инструкция-4

Как приготовить вкусный и полезный завтрак? Смотрите видеоматериал.

# Здоровое питание # Здоровье # Фотофакт # Рецепты # Юлия Погоцкая

Другие новости рубрики

Все новости
Высокоточные методы диагностики рака приходят в региональную медицину. Репортаж СТВ
24 января 2018 18:58

Высокоточные методы диагностики рака приходят в региональную медицину. Репортаж СТВ

С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров
24 января 2018 08:55

С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров

Что делать при гриппе и пневмонии? Рекомендации Минздрава
23 января 2018 10:05

Что делать при гриппе и пневмонии? Рекомендации Минздрава