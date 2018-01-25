Готовим фитнес-блины из овсянки и банана. Пошаговая инструкция

Юлия Погоцкая, персональный фитнес-тренер:
Ингредиенты будут не совсем традиционные для блинчиков. Мы будем использовать банан, яйцо и овсянку. Немного пикантности нашим блинчикам добавят корица и ванилин.
Юлия Погоцкая, персональный фитнес-тренер:
Ингредиенты будут не совсем традиционные для блинчиков. Мы будем использовать банан, яйцо и овсянку. Немного пикантности нашим блинчикам добавят корица и ванилин.
Овсянка издавна считается диетическим блюдом. Она регулирует моторику пищеварительного тракта, а банан, в свою очередь, может быть отличным источником фруктозы и заменять сахар, который категорически запрещён худеющим людям.
Юлия Погоцкая:
Дополнительно к блинчикам мы приготовим соус на основе греческого йогурта с добавлением стевии – это натуральный заменитель сахара и щепотки ванилина.
Как приготовить вкусный и полезный завтрак? Смотрите видеоматериал.