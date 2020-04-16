Прямой эфир

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа

16 апреля 2020 09:04
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Мойте дети руки – будете здоровы. Ежедневный ритуал в современных реалиях приобретает маниакальную форму. И пусть гигиена рук – не панацея, но однозначно – «пощечина» для любого вируса. Лучшим антибактериальными союзниками против невидимого врага, конечно, остаются вода и мыло, но и умалять эффективность антисептиков не стоит.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-1

Элеонора Егорова-Грудская, заведующая аптекой:
Антисептики представлены различными видами классов и соединений. Различия будут в спектре действия на вирусы, бактерии, грибки и так далее, которые при клинических испытаниях, как правило, выясняется, проводятся исследования и, соответственно, вносятся в инструкцию, и мы можем уже определить, что конкретно против какого вируса, бактерии действует то или иное лекарственное средство.   

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-4

Протри, но не навреди. Как и у любого медицинского средства, у антисептиков имеются противопоказания.

Светлана Данилюк, главная медицинская сестра УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:
Дерматит, вирусные заболевания кожи, детский возраст до 12 недель. С осторожностью нужно обращаться беременным женщинам с антисептическими средствами, а также людям пожилого возраста и пациентам с заболеваниями почек и печени.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-7

Сегодня антисептики – ходовой товар. И если в ближайшей аптеке последняя баночка чудо-средства досталась соседу, не расстраивайтесь. Антисептик можно приготовить самому.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-10

Мария Кронда, корреспондент:
В этом творческом процессе сегодня со мной поучаствует моя коллега Вероника.

Вероника Макаревич, корреспондент:
Да, действительно. Сегодня я подготовила очень простой рецепт, который любой может повторить дома. Для будущего антисептика нам понадобится: спирт, чистый гель алоэ и эфирное масло. В 2/3 стакана спирта мы добавляем 1/3 геля алоэ, добиваемся однородной массы, чтобы не было слишком густым или слишком жидким.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-13

Мария Кронда:
Эфирное масло мы используем только для аромата?

Вероника Макаревич:
Для аромата, в том числе. Кстати следует запомнить, что эфирные масла, например, пихта сибирская, как в нашем случае, масла лаванды, мяты и другие обладают суперантибактериальными свойствами. Поэтому в наш готовый раствор добавляем пару капель эфирного масла пихты сибирской. Готовность нашего раствора определяем по запаху, аромат должен быть приятным, но не слишком резким. Вот такой простой и легкий рецепт. Теперь наши ручки будут точно в безопасности. Маша, покажи, что ты сегодня приготовила.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-16

Мария Кронда:
Рецепт №2 еще проще. Нам понадобится: перекись водорода, глицерин, этанол и кипяченая охлажденная вода.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-19

В воду мы добавляем несколько капель 3%-ой перекиси водорода.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-22

Следом у нас туда отправляется глицерин. Вероника, что ты знаешь про глицерин?

Вероника Макаревич:
Я слышала, что глицерин очень часто используют в фармакологии, потому что он обладает антисептическими свойствами.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-25

Мария Кронда:
И последний ингредиент – этанол 96%.

Вероника Макаревич:
Следует запомнить, что именно 96% – максимально эффективный компонент любого антисептика, потому что гидролипидная оболочка самого вируса сжигается только спиртом более 60%.

Пора завершать процесс. Можно перелить наш антисептик в дозатор.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-28

Мария Кронда:
Теперь нам никакие вирусы не страшны.

Готовим антисептик своими руками. Показываем два простых способа-31

Вероника Макаревич:
Будьте здоровы!

# Здоровье # Здоровье # Элеонора Егорова-Грудская # Светлана Данилюк # Мария Кронда # Вероника Макаревич # Фотофакт # Здоровье

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