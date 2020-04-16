Головная боль: почему возникает и как лечить

Боль, упадок сил, потеря внимания, обезболивающие. Звучит, как начало хоррор-фильма, но нет, это всего лишь болезнь XXI века – мигрень. Более 80% жителей страны знакомы ощущения, будто на голову надели металлическую кастрюлю и со звоном ударили поварешкой.

Оксана Росс, невролог высшей категории:

Мигрень – это повторяющиеся приступы интенсивной пульсирующей головной боли, которые, как правило, локализуются половиной головы и чаще всего это глазнично-лобно-височная область. Иногда эти приступы сопровождаются тошнотой, рвотой, головокружением и звуко-, светобоязнью. После приступа, как правило, развивается слабость, сонливость, вялость.

Старая поговорка «Мигрень – болезнь аристократов» уже давно не актуальна, теперь этот недуг может сразить любого и, как зачастую бывает, в самый неподходящий момент. Частыми причинами острой головной боли становятся различные диеты, стресс, недосыпание, смены часовых поясов, изменения гормонального фона и многое другое. Специалисты утверждают: нельзя откладывать лечение в долгий ящик. Если приступ длится дольше 72 часов – это повод бить тревогу.

Оксана Росс:

Когда речь идет о лечении мигрени, перед неврологом, в первую очередь, ставится две задачи. Первая – это купировать приступ, подобрать максимально эффективное и безопасное лечение, которое поможет убрать эту головную боль, которая уже появилась. Второй этап – это предпринять все возможные мероприятия, чтобы эти приступы либо не повторялись вообще – это идеальный вариант, либо сделать их реже и мягче. Тяжелые приступы мигрени и ее затяжное течение могут привести к развитию инсульта. Если приступ длится больше 72 часов, то он называется уже мигренозным статусом и это требует неотложной терапии.

Если головная боль сразила наповал, а дел невпроворот, можно рискнуть победить напасть самостоятельно. Один из вариантов – китайская медицина. Снять болевые ощущения, по мнению восточных специалистов, поможет комплекс процедур: точечный массаж, расслабляющие ванны с морской солью и иглоукалывание. Если же вы хотите быстрого и незамедлительного эффекта, придётся обратиться к аптечным препаратам.

Оксана Росс:

Подбор препарата определяется тяжестью и типом приступа. Если головную боль можно назвать легкой или же ближе к средней – это состояние, когда человек способен выполнять свою либо профессиональную функцию – это легкая боль, или же социальное обязательство – это ближе к средней. Тогда предлагаются простые препараты – это нестероидные противовоспалительные. Препаратами на выбор будут нестероидные противовоспалительные, кофеин и при необходимости противорвотные препараты. Если же приступ тяжелый, сопровождается рвотой, тошнотой, свето-, звукобоязнью, человек не может стать с кровати, тогда препараты выбора – это триптаны.