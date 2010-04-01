Герпес: симптомы, пути заражения, лечение, профилактика

Как мы заражаемся этим вирусом? Можно ли бороться с инфекцией? И что делать, чтобы болезнь рецидивировала реже?

СИМПТОМЫ ГЕРПЕСА И ЕГО ВИДЫ

Галина Давидович, ассистент кафедры инфекционных болезней БГМУ, врач высшей квалификационной категории:

Заболевание имеет вирусную природу. В природе существует более 70 штаммов герпеса. Для человека патогенно 8 штаммов. Мы чаще всего сталкиваемся с патологией, которая вызывает вирус простого герпеса человека первого типа. Считается, что инфицирование людей происходит в раннем детском возрасте, и первая встреча вируса с человеком не всегда заканчивается появлением клинической симптоматики. Только 15% населения имеет клинические проявления в той или иной форме. В основном эта инфекция имеет латентную форму, и когда проводятся санэпидемиологические обследования, то практически 95% населения уже имеют антитела.

Нет таких органов и тканей человека, которые не может поразить герпес. И более знакомый для нас вирус простого герпеса человека первого типа проявляется высыпаниями пузырьков на коже в области каймы губ, крыльев носа, глаз, слизистых оболочек.

Виктор Щерба, заведующий отделением нейроинфекций:

Встречается чаще всего человек с вирусом герпеса в детском возрасте, и проявляется эта первая встреча в виде стоматита. Мама заразила ребенка стоматитом - и все, на всю оставшуюся жизнь этот вирус живет в нем. Мама заражает ребенка, целуя в губы, пробуя водичку, холодная или горячая. Если у мамы в это время герпес только прошел, и еще остались выделения, то она, конечно, сразу заразит ребенка.

Вирусом герпеса второго типа, который чаще всего вызывает поражение половых органов, человек также заражается при близком контакте, но уже другого рода.

Галина Давидович:

Чаще всего появляются неприятные ощущения в области половых органов. Иногда могут появляться выделения различного характера, зуд, жжение, сильнейшие боли, невозможно жить половой жизнью.

Существует и третий штамм вируса герпеса — герпес-зостер, проявление которого так похоже на знакомую многим с детства ветрянку или на опоясывающий лишай.

Елена Блатун, заведующая отделением воздушно-капельных инфекций:

Когда человек встречается с этим заболеванием, переболевает им, он поправляется полностью, но вирус остается в организме на всю жизнь. И с течением времени, через много лет, иногда через несколько десятков лет, этот вирус может вызвать заболевание, которое называется герпес-зостер или герпесзостерная инфекция.

Галина Давидович:

Мы говорим об инфекции, которая называется герпес-зостер, там немного отличается характер высыпаний тем, что локализуются высыпания по ходу нервных волокон. Чаще всего это межреберные промежутки, веточки лицевого нерва, лоб, волосистая часть головы, щеки, пояснично-крестцовая область, и за 2-3 дня сильная, жгучая, нестерпимая боль.

Четвертый опасный для человека штамм герпеса — вирус Эпштейна-Барр. Ученые считают его виновником возникновения ряда злокачественных опухолей, но гораздо чаще этот вирус вызывает развитие у человека инфекционного мононуклеоза.

Галина Давидович:

Этот штамм герпеса — это цитомегаловирус. В основном он встречается у детей младшего возраста и у взрослых пациентов с выраженным снижением иммунитета. В настоящий момент это ВИЧ-инфицированные пациенты, онкологические больные. Проявляется вирус также поражением желудочно-кишечного тракта, лимфатических узлов, печени, селезенки, центральной нервной системы, поражением глаз.

Также выделяют вирусы простого герпеса человека шестого, седьмого и восьмого типа. Проявления одних из них свойственны детям от полугода до трех лет, другие влияют уже на взрослых, вызывая реакцию предопухолевых и опухолевых состояний. Третьи вообще связаны с синдромом хронической усталости.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕРПЕСА

Галина Давидович:

Основной путь заражения - это контакт с секретами, которые содержат вирус. Допускается воздушно-капельный путь заражения, потому что при комнатной температуре вирусы сохраняются 10 часов. Водушно-капельный путь заражения крайне редко наблюдается при инфекции, которая вызывает вирус простого герпеса. Наиболее характерно это для ветряной оспы. Половой путь заражения характерен особенно в той возрастной группе, которая достигла сексуальной активности. Сейчас актуален путь заражения — трансплантационный. Когда число пересадок органов и тканей выросло, значительно увеличилось количество путей передачи данной патологии. Достаточно серьезный путь, который приводит к достаточно серьезным осложнениям, это вертикальная передача, от матери к ребенку, причем, передача здесь может происходить во время родов в 90%, но бывает 5-10%, когда заражение плода происходит внутриутробно, то есть, в первый триместр беременности или на протяжении протекающей беременности.

Следует знать, что высыпания при герпесе могут сопровождаться и общими симптомами: недомоганием, повышением температуры тела, слабостью. Но 15% из тех, у кого в организме присутствует вирус герпеса об этом даже и не думают, поскольку болезнь у них протекает в скрытой форме.

Галина Давидович:

Если человек встретился с вирусом, то вирус уже никогда не покидает организм хозяина-человека. И когда мы говорим о том, что возникает заболевание, мы имеем дело с рецидивами. Что способствует тому, чтобы возник рецидив? Чаще всего это переутомление, переохлаждение, стрессы, грипп, поэтому чаще всего мы видим высыпания на губах и на крыльях носа. Даже в летний период мы видим проявления герпетической инфекции. Конечно же, достаточно часто такая патология возникает у пациентов с гематологической патологией, лимфопролиферативными заболеваниями, опухолевым ростом, пациенты с сахарным диабетом , циррозом печени, лица, которые принимают препараты, подавляющие иммунитет, пациенты с ВИЧ-инфекцией, наркоманы.

Виктор Щерба:

Поражение центральной и периферической нервной системы при герпесе не всегда бывает у тех людей, у которых часто появляются высыпания на коже, потому не надо пугаться, что если у человека частые высыпания на губах или на носу, то больше опасность, что появится поражение центральной нервной системы. И когда оно появляется, то это сразу, конечно, очень тяжелое состояние: потеря сознания, судороги, психические расстройства.

ЛЕЧЕНИЕ ГЕРПЕСА

Если проявления герпеса заключаются в одном пузырьке на губе или носу, можно обойтись и без доктора. В аптеках имеется широкий спектр средств для местного наружного применения.

Виктор Щерба:

Они используются для того, чтобы человек меньше в окружающую среду выделял этот вирус, и чтобы быстрее произошло заживление.

В среднем лечение рецидива герпеса занимает от пяти до десяти дней. Ускорять процесс самостоятельным назначением таблеток от герпетической инфекции не следует. Только доктор может адекватно оценить состояние пациента и назначить нужную дозу препарата.

Галина Давидович:

Появились устойчивые штаммы, и если мы будем бессимптомно самостоятельно назначать то или иное лечение, это может привести к тому, что возникнет необходимость назначения жесткой терапии, и нам просто напросто нечем будет лечить пациента.

В наиболее тяжелых случаях лечение герпеса требует проведения интенсивной терапии, которую можно осуществить только в условиях стационара.

Галина Давидович:

Помимо противовирусного лечения - методы детоксикации, то есть, инфузорная терапия, витаминотерапия. Есть ряд препаратов, которые способствуют восстановлению иммунитета, правильнее их назвать адаптогены.

Виктор Щерба:

Адаптогены – это женьшень, заманиха, элеутерококк, лимонник и поливитамины. Вот это то, что поможет при лечении острого заболевания и предотвращения рецидивов.

Особого подхода в лечении герпетической инфекции требуют беременные женщины. У них инфекция может проявляться как первично, так и в виде рецидивов.

Галина Давидович:

Наибольшая опасность для плода – когда женщина инфицируется именно во время беременности , тогда очень высок риск развития пороков у плода, невынашивание беременности или же рождение ребенка с герпетической инфекцией. Если беременная женщина инфицируется в первом триместре беременности, то у плода возникают пороки развития. Это может быть достаточно серьезная патология со стороны центральной нервной системы. Если у беременной женщины возникает первичная инфекция в сроки 20-32 недели беременности, то это приводит к прерыванию беременности или преждевременным родам. Если в более поздние сроки беременности происходит инфицирование герпесом, то тогда возникает внутриутробная герпетическая инфекция, которая протекает у новорожденных очень тяжело.

Чаще врачи сталкиваются с рецидивами герпеса у беременных женщин. Если они возникают непосредственно в родах, при прохождении через родовые пути матери, у ребенка могут проявиться кожные высыпания.

Если у женщины латентная форма, она рожает естественным путем, никаких особых вмешательств со стороны врача не требуется. Если у женщины имеется более четырех-шести рецидивов в течение года, то где-то за четыре недели до родов ей назначается профилактический курс противогерпетическими препаратами. И это позволяет предупредить возникновение рецидива в родах и рождение здорового ребенка, хотя, к сожалению, это не стопроцентная профилактика, но значительно снижается риск передачи инфекции.

Под силу ли человеку взять герпес под контроль, чтобы его проявления появлялись как можно реже?

В мире разработано более семидесяти вакцин против вируса герпеса, но на практике их эффективность оказывается недостаточной для защиты человека от рецидивов. В то время, как профилактическое лечение доказанно снижает частоту обострений в несколько раз.

Виктор Щерба:

Если у человека рецидивирующая генитальная герпетическая инфекция, то в остром периоде принимается терапевтическая доза противовирусного препарата, а затем 10-12 месяцев постоянная поддерживающая терапия. Тогда у человека перестанут появляться эти рецидивы на 80%.

Многое в возникновении рецидивов инфекции зависит от самого человека, его образа жизни и психоэмоционального здоровья.

ПРОФИЛАКТИКА

Виктор Щерба:

При герпесе большое влияние играет состояние нервной системы.

Состояние иммунитета человека легко оценить по тому, как часто он болеет, в том числе, и герпесом. Поэтому чем крепче наша иммунная система, тем проще ей удерживать вирус под контролем.

Виктор Щерба:

95% населения имеют вирус герпеса в организме, но это не является приговором, и нужно вести полноценный, здоровый образ жизни .

Галина Давидович:

Нужно вести активный, здоровый образ жизни: закаляться в теплое время года, избегать стрессовых ситуаций, исключать употребление психоактивных веществ – алкоголя , табака, то есть, всего того, что влияет на иммунитет, избегать контакта с больными – ветряной оспой, часто проветривать помещение, употреблять витамины общеукрепляющего действия.