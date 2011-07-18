На белорусско-украинской границе усилен санитарный контроль в связи со случаями заболевания холерой в Украине

В санитарно-карантинных пунктах специалисты уже досмотрели около 170 тысяч транспортных средств и почти 800 тысяч человек. Трое из них вызвали обеспокоенность медиков, однако, как показали исследования, тревога оказалась ложной.

На данный момент, на территории Донецкой области Украины зарегистрированы 23 случая заболеваний холерой. В связи с этим, запрещено купание и любительская ловля рыбы в Азовском море на побережье в Мариуполе.

Белорусские специалисты пока не рекомендуют отказываться от отдыха в Украине, однако еще раз напоминают о мерах предосторожности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Холера передается как классическими путями — через воду и пищевые продукты – так и контактно-бытовым путем. Чтобы не заразиться ею, нужно соблюдать элементарные меры гигиены,. отдыхать в местах с гарантированным водоснабжение, канализования и питания. Если вовремя не обратиться к врачу, возможен летальный исход, хотя холера сейчас лечится успешно.