В Болгарии вновь отравились белорусские дети

Это случилось в лагере вблизи курортного города Обзор. Заболело 25 человек из минской группы и дети из Москвы.

С жалобами на самочувствие отдыхающие стали обращаться еще 13 июля. Симптомы были сильными, некоторым пришлось ставить капельницы. В тот же день вызванные эксперты из санэпидемстанции Бургаса взяли пробы продуктов и воды в столовой, осмотрели места проживания детей и взяли у них анализы. За сутки состояние здоровья подростков улучшилось. Но 16 и 17 июля дети снова обращались с жалобами. Им назначили медицинские препараты и обошлись без госпитализации.

Сейчас состояние детей удовлетворительное. 26 июля они возвращаются домой. А сегодня, как ожидается, в лагерь прибудет белорусский консул в Болгарии Николай Камышик, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, за последнее время это не первое массовое заболевание белорусских детей в Болгарии. Случай отравления произошел недавно — 10 июля — в городе Китен. Своевременно оказанная помощь помогла избежать госпитализации. Все дети уже вернулись домой.