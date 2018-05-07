«Если оба родителя близоруки, то риск у ребёнка – до 57%»: офтальмолог о генетической расположенности к ухудшению зрения

Новости Беларуси. Когда-то ребёнок в очках опасался стать мишенью для насмешек одноклассников. Сегодня значительная часть детей уже в школе сталкивается с проблемами со зрением – и это больше не кажется чем-то удивительным.

Виктория Витт, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением:

По прогнозам врачей, к 2050 году количество пациентов на земном шаре с близорукостью составит порядка 4,8 миллиарда человек.

Это – около 50%.

Врачи бьют тревогу – и дело не только в том дискомфорте, который приносит с собой необходимость коррекции зрения. При близорукости высокой степени возрастает вероятность других заболеваний. Например, вероятность появления глаукомы при близорукости свыше 8 диоптрий увеличивается в 14 раз.