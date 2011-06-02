Эпидемия кишечной палочки в Европе может продлиться несколько месяцев

Минздрав Беларуси усиливает меры безопасности в связи со вспышкой кишечной инфекции в Евросоюзе.

Уже зарегистрировано более полутора тысяч случаев заболевания. 18 человек умерли, 17 из них — в Германии. Один — в Швеции. Инфекция распространилась также в Дании, Голландии и Британии. Новые случая заражения зафиксированы в Великобритании, Чехии и США, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чтобы обезопасить Беларусь, Минздрав принял дополнительные меры. Особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства предприятиями пищепрома, общепита, торговыми объектами и рынками.

Эпидемия кишечной палочки может продлиться несколько месяцев. Такое мнение высказал глава немецкого института инфекционных болезней. Источник заболевания пока не найден. Накануне Еврокомиссия отозвала предупреждение о запрете употребления в пищу испанских огурцов. Ранее именно они считались причиной инфекции. Пока ученые выяснили, что кишечная палочка может передаваться не только через пищу, но и от человека к человеку.