Как худеют знаменитости с помощью метода певицы Бейонсе?

Новости России. Юлия Ковальчук, певица, экс-солистка группы «Блестящие» на себе проверила, как работает метод похудения американской поп-дивы Бейонсе. Канадский кленовый сироп – основа чудо-рецепта западной звезды.

Юлия Ковальчук, певица (в интервью «7 дней»):

Канадский кленовый сироп считается отличным средством для быстрого похудения. Его надо разбавить водой в определенной пропорции, добавить лимонный сок и особый красный перчик. Получается два с половиной литра коктейля, который ты пьешь в течение дня, есть при этом нельзя. И так целую неделю!

Юлия признаётся, что продержаться на жёсткой диете удалось недолго. В первый день девушка почувствовала упадок сил, зато на вторые сутки обнаружила, что потеряла три килограмма. Испугавшись за свое здоровье, Юлия решила прекратить морить себя голодом. Вместо этого она вернулась к привычному раздельному низкокалорийному питанию и физическим нагрузкам.

Сбалансированное питание, активность, природные факторы. Что еще нужно, чтобы распрощаться с лишними килограммами (смотрите видео)? Врачи настоятельно рекомендуют и здоровым людям, и людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, частое питание. В течение дня должно быть 6 и даже больше приемов пищи. Основной объем пищи – в первой половине дня. Что есть? Всегда можно воспользоваться шпаргалкой – пирамидой питания. Кстати, диетологи рекомендуют до еды выпивать стакан простой воды. Она способствует снижению аппетита. В течение дня человек должен выпивать 2 литра воды. Это вода или чай без сахара.

Наталия Карлович, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска,

Норма снижения веса - это 3 кг в месяц. Если вышло больше, это гарантия того, что все вернется. Физическая активность. Для человека норма – 150 минут в неделю. То есть 5 дней в неделю по 30 минут. Но эта активность должна быть непрерывная. Потому что именно она запускает в организме те процессы, которые приводят к потере веса. Физическая активность полезна в любых дозах.