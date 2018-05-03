Энтомолог рассказывает, что делать при укусе мошкары

Новости Беларуси. Окрестности Бреста атаковала мошкара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насекомые отреагировали на необычайно теплую погоду.

Сейчас идет процесс их размножения. Они особенно назойливы в вечерние и утренние часы, перед дождем и на открытом воздухе. Иногда токсическое действие слюны мошек может вызвать сильные аллергические реакции. Их укусы куда болезненнее комариных.

Лариса Ярец, энтомолог Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии:

Во избежание последствий после укусов, если человек страдает аллергическими реакциями, нужно сразу обращаться к врачу.

После того, как укусила мошка, золотую звездочку использовать – она очень хорошо помогает, какие-то ментоловые мази.

Отметим, что мошкара достаточно мобильна: насекомые способны разлетаться на 10 километров. А самые проворные могут преодолеть расстояние в 20 раз больше.