Министерство здравоохранения: Вероятность проникновения лихорадки Эбола в Беларусь очень низкая

Новости Беларуси. Вероятность проникновения лихорадки Эбола в Беларусь очень низкая. Об этом журналистам заявили в Министерстве здравоохранения страны. Тем не менее, учитывая распространение вируса в Европе, Беларусь постоянно проводит тренировки и учения по борьбе с Эболой. Соответствующие службы и ведомства проходят проверку каждый день.

В нашей стране не зафиксировано ни одного случая заболевания. С мая по октябрь по подозрению в лихорадке были обследованы несколько нигерийских граждан.

Опасения медиков не подтвердились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Контактов с африканскими странами у нас немножко меньше, чем у таких стран, как Соединенные Штаты, как Российская Федерация. Вероятность наибольшая, это то, что студенты из Нигерии, которые учатся в нашей стране. Это наиболее вероятный момент. Но в самой Нигерии зафиксировано же достаточно небольшое количество заболеваний. Там немногим больше 20. И пока этот процесс не распространяется в этой стране. Люди, прибывшие по крайней мере в нашу страну из Нигерии, находятся под наблюдением как минимум 21 день.

Вспышка лихорадки произошла в феврале 2014 года в Гвинее. Затем вирус распространился на другие африканские страны. В середине августа первый смертельный случай был зафиксирован в Испании.