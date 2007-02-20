Домашней птице запретят выходить на прогулку

Белорусские военные передали ветеринарам специальную технику для борьбы с птичьим гриппом.

Выделено 120 дезинфекционных установок. Они вмещают до трех тонн дезрастворов и могут распылять вещества в радиусе 300 метров. К слову, до конца будущей недели на всех белорусских птицефабриках проведут учения и отработают действия на случай распространения птичьего гриппа.

Беларусь ввела запрет на ввоз мяса и живой птицы из Московской области России в связи со случаями птичьего гриппа. Об этом сообщил начальник государственной ветеринарной инспекции Минсельхозпрода Беларуси Александр Аксенов. Ранее был введен запрет на ввоз данной продукции из Краснодарского края. Кроме того, Беларусь намерена в ближайшее время закупить около миллиона доз вакцины для того, чтобы привить все поголовье птицы.

В Беларуси в период массового перелета диких пернатых домашней птице запретят гулять. По мнению главного государственного санитарного врача страны Михаила Римжи, сейчас в этом необходимости нет. А вот когда начнется массовый перелет дикой птицы, тогда и будут введены ограничения. Подобные меры предосторожности особенно необходимы. Дикая птица может контактировать с домашней во время перелета или на водоемах. В связи с этим куры, гуси, утки, находящиеся в трехкилометровой зоне от птицефабрик и водоемов, подлежит обязательной вакцинации.