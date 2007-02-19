Москва - не заграница, а курица - птица!

В Беларуси принимаются меры защиты по предотвращению проникновения птичьего гриппа из России.

Сегодня в Минске проходит внеплановое заседание Межведомственного координационного совета по вопросам охраны Беларуси от птичьего гриппа. Специалисты обсуждают ситуацию, связанную с распространением опасного вируса в Московской области. Несмотря на то, что в настоящее время эпизоотическая ситуация в республике не вызывает опасений, повышенные меры предосторожности все-таки необходимы, поскольку Беларусь является транзитной страной. На заседании совета обсуждаются первоочередные меры по профилактике птичьего гриппа на территории республики.

Напомним, в Подмосковье приняты жесткие меры по недопущению распространения птичьего гриппа и локализации очагов инфекции. На сегодняшний день вирус, представляющий опасность для человека, выявлен на частных подворьях в пяти районах Московской области. Проведена ликвидация всей инфицированной птицы, а в пострадавших населенных пунктах введен карантин, который продлится не менее двух недель. Наблюдения ведутся в трех- и десятикилометровой зонах вокруг очагов, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Весь въезжающий на территорию этих районов транспорт проходит дезинфекционную обработку. Карантинные мероприятия введены и на крупных птицефабриках Подмосковья. В регионе с сегодняшнего дня начата вакцинация домашней птицы.