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Районные больницы переживают период модернизации

19 февраля 2007 10:53
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Ремонт и переоснащение всех центральных райбольниц Беларуси завершится к концу 2007 года. Через эту процедуру пройдет 31 медицинское учреждение. Помимо этого, на нынешний год запланировано завершение и начатой в прошлом году реконструкции и переоснащения 19 родильных домов Беларуси. Капитальный ремонт помещений роддомов, а также операционных блоков и реанимационных отделений райбольниц финансируетcя из местных бюджетов, оснащение новейшим медицинским оборудованием осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
# Здоровье

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