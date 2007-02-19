Районные больницы переживают период модернизации

Ремонт и переоснащение всех центральных райбольниц Беларуси завершится к концу 2007 года. Через эту процедуру пройдет 31 медицинское учреждение. Помимо этого, на нынешний год запланировано завершение и начатой в прошлом году реконструкции и переоснащения 19 родильных домов Беларуси. Капитальный ремонт помещений роддомов, а также операционных блоков и реанимационных отделений райбольниц финансируетcя из местных бюджетов, оснащение новейшим медицинским оборудованием осуществляется за счет средств республиканского бюджета.