В школах Гомеля карантин

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ с 21 февраля в школах Гомеля приостанавливаются занятия. Такое распоряжение подписано мэром областного центра Александром Беляевым.По информации отдела, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом был превышен в Гомеле 17 февраля. В настоящее время продолжается рост количества горожан, обращающихся в медицинские учреждения с симптомами простудных заболеваний. Аналогичная тенденция отмечается и в школах. В связи с этим распоряжением председателя Гомельского горисполкома, в учреждениях образования объявлены внеплановые каникулы, которые завершатся после стабилизации обстановки по гриппу и ОРВИ. В это время в школах будет организовано постоянное дежурство персонала для предупреждения и реагирования на возможные аварийные ситуации. Администрациям детских учреждений социального типа предписано строгое выполнение всех противоэпидемических мероприятий. Городские власти также рекомендовали учреждениям культуры и спорта отменить проведение ранее запланированных мероприятий с участием детей и школьников.