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Диагностировать опухоль размером в миллиметр: в Минске 15 июня соберутся ведущие онкологи СНГ

15 июня 2016 07:13
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Новости Беларуси. От ранней диагностики – к эффективному лечению. 9-ый съезд онкологов и радиологов СНГ и Евразии соберет сегодня в Минске ведущих специалистов из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники обсудят подходы в выявлении и лечении злокачественных новообразований в странах СНГ, а также вопросы организации онкологической службы и достижения онкологии.

Беларусь в этом направлении сделала значительный шаг вперед. В нашей стране борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важнейших направлений медицины.

Ежегодно обновляется техническое оснащение клиник, открываются новые центры. Белорусские специалисты уже могут обнаружить опухоль размером в миллиметр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Защита от онкологических заболеваний # Здоровье

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