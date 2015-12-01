У нас есть препараты, необходимые для лечения ВИЧ-инфицированных людей – замминистра здравоохранения Беларуси

Новости Беларуси. В Европе отмечается рост эпидемии ВИЧ. Только в прошлом году было зарегистрировано 142 тысячи случаев заражения. 1 декабря в Международный день борьбы со СПИДом специалисты Всемирной организации здравоохранения говорят, что это самый высокий показатель с начала регистрации заболевания в 1980 году.

Сегодня только в Беларуси зарегистрировано более 15 тысяч случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Республики Беларусь:

Сегодня ни один нуждающийся не остается без внимания. У нас достаточно антиретровирусных препаратов. Это целый комплекс, определенная схема, здесь не надо занимать свое внимание какими-то конкретными названиями. Сегодня у нас есть те препараты, которые необходимы для того, чтобы лечить ВИЧ-инфицированных людей. Люди знают куда им обращаться, знают, что без помощи они не останутся.