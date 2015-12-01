1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом: как в Беларуси противостоят чуме 21 века

Новости Беларуси. Эти люди редко предают огласке свой статус. Белорусов, которые сегодня могут открыто рассказать о том, что они ВИЧ–инфицированы, единицы. А между тем в Европе отмечается рост числа заболевших.

1 декабря — в Международный день борьбы со СПИДом — специалисты Всемирной организации здравоохранения говорят, что это самый высокий показатель с момента регистрации первого случая. Наши корреспонденты разыскали тех, кто при ВИЧ-позитивном статусе сохранил позитивный взгляд на жизнь.

Виталий Винокуров, волонтер Белорусского общества Красного креста:

Пользовались одним шприцем. Что раньше было и как сейчас — небо и земля. Больше шансов не заразиться.

ВИЧ — этот диагноз для него не прозвучал как приговор. Наркоман со стажем Виталий был готов ко всему.

Вич-положительным он живет уже 14 лет. Казалось бы, жизнь обречена. Но для него она, как бы странно это не звучало, тогда она только началась. За это время Виталий завязал с наркотиками, стал семейным человеком и усиленно помогает людям. 24 часа в сутки он на работе: консультирует, делает тест-пробы на ВИЧ и гепатиты, обеспечивает своих подопечных чистыми шприцами и салфетками.

Виталий Виталий Винокуров, волонтер Белорусского общества Красного креста:

Звонят и в 12, и в три ночи. Поднимаешь трубку, порой, просто побеседовать человек хочет. Понимаешь, что какая-то польза есть.

Наталья тоже живет с ВИЧ. Она открыла свой статус, чтобы личная история не стала примером для других. Сейчас девушка, конечно, по-другому смотрит на ошибки молодости. Поменялись приоритеты, появились настоящие ценности. Сегодня она помогает таким, какой была сама.

Валентина Железная, СТВ:

Сегодня в Беларуси 15 тысяч людей имеют ВИЧ-положительный статус. Если выражаться языком эпидемиологов, проблема в стране находится в концентрированной стадии. Это значит, в основном сосредоточена в группах риска. Главная задача — остановить эпидемию и победить СПИД. За последние годы в Беларуси в этом направлении удалось достичь больших результатов.

С 1987 года, когда в Беларуси был зафиксирован первый случай ВИЧ–инфекции, количество хоть и выросло, но этому есть свое объяснение. Прирост наблюдается за счет того, что все больше людей проходят тест на ВИЧ. А это уже большой шаг. И шанс на нормальную жизнь. Конечно, решить проблему можно только сообща. Последовательная и скрупулезная работа государства, неправительственных и международных организаций позволила снизить распространение ВИЧ среди наркоманов, а также частоту передачи инфекции от матери ребенку всего до 2%.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Республики Беларусь:

Можно свести эту проблему и результаты нашей страны это показывают. Что эта работа, которую мы сейчас проводим с будущими мамами, подвергаем их определенному лечению, контролируем, следим. Вот результаты — рождаются детки абсолютно свободные от ВИЧ.

Ежегодно на лечение ВИЧ-инфицированных тратятся десятки миллионов долларов. Препараты в основном пока закупаются из средств гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Но уже со следующего года государство берет основную нагрузку на себя. В среднем лечение одного пациента с ВИЧ обходится от 150 до 700 долларов в год. И сегодня все, кто обращается за помощью, получают ее. К слову, если еще 2 года назад, почти все лекарственные средства были импортными, то сегодня ситуация кардинально поменялась.

Дмитрий Падуто, заместитель главного врача Городской инфекционной больницы Минска:

У нас есть национальное производство, которое только расширяется. На сегодняшний день порядка 10-11 наименований уде имеют регистрацию в Республике Беларусь. Два года назад мы начинали с трех, в дальнейшем мы планируем, конечно же, расширение данной линейки. И уже на сегодняшний день, в принципе, национальным производством лекарственных средств для антивирусной терапии мы можем закрыть порядка 79-81% всех нуждающихся.

Каждый год, во Всемирный день борьбы со СПИДом, принято не только подводить итоги тем, кто посвящает этому жизнь. Но и всем нам задуматься о том, как остановить чуму 21 века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.