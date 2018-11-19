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«Даже ОРВИ может стать причиной преждевременных родов»

19 ноября 2018 10:05
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На этих выходных на планете прошёл Международный день недоношенных детей. Мероприятия, посвящённые этому событию, прошли и в Минске. Почему тема ранних малышей десятилетиями не теряет своей актуальности? С какими проблемами сталкиваются родители?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель правления РОО «РАНО» – Ольга Скорбенко и заместитель председателя правления РОО «РАНО» – Надежда Зимирева.

Надежда Зимирева, заместитель председателя правления РОО «РАНО»:
Факторов риска очень много. Основное, что слышат наши мамы, находясь  уже в послеродовых отделениях – внутриутробная инфекция. Даже ОРВИ может стать причиной преждевременных родов, поэтому предугадать результат беременности невозможно. 

На любом сроке могут какие-то проблемы возникнуть, и это приведёт к преждевременным родам.

Риск преждевременных родов увеличивается, если уже есть в анамнезе рано рождённый малыш, надо женщине следить за своим здоровьем более тщательно.

«Даже ОРВИ может стать причиной преждевременных родов»-1

Насколько актуальна проблема недоношенных детей в Беларуси? Что может привести к преждевременным родам? Какие болезни сохраняются в течение жизни? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Медицина # Здоровье # Ольга Скорбенко # Надежда Зимирева # Фотофакт

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