В Минской области продлили вакцинацию против гриппа

Вакцинацию от гриппа в Минской области продлили до конца декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уколы здоровья делают во всех медучреждениях.

Так, жители Копыля могут пройти иммунизацию в местной поликлинике. Здесь предлагают три препарата: российского, французского и швейцарского производства. Врачи напоминают, что допускается совместное применение вакцин против гриппа и ковида, а также интервальное – через 2 недели.

Лариса Потейкович, заведующая поликлиникой Копыльской центральной районной больницы:

Прививаем мы в основном контингенты, наиболее угрожаемые по тяжелому течению заболеваний. Это дети (особенно дети от 6 месяцев до 3 лет); дети старше трех лет, имеющие хронические заболевания; взрослые, имеющие хронические заболевания, иммунодефицит; беременные женщины; медработники и фармацевтические работники, в силу деятельности сталкивающиеся с пациентами.

Решение продлить прививочную кампанию приняли в Минздраве. Это позволит вакцинировать максимальное количество белорусов, которые относятся к группам риска.