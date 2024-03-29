Что может вызвать отит у ребёнка? Педиатр рассказала об осложнениях и способах профилактики

Более 80 % детей переносят отит. Это воспалительное поражение наружного, среднего или внутреннего уха. Вызывается такое заболевание вирусами и бактериями, также способствовать патологии могут и респираторные заболевания.

Ольга Лепешко, врач-педиатр медицинского центра «Кравира»:

Наиболее часто отитами болеют дети в возрасте от шести месяцев до года. Хотя бы один раз в этот период детки заболевают отитом. Чем отличается детский отит от взрослого? У детей есть такое понятие, как тубоотит, воспаление евстахиевой трубы. Она расположена у деток немножко горизонтальнее, шире и короче, поэтому они более предрасположены к этому заболеванию.

К наиболее частым симптомам отита относят заложенность и боль в ушах, плаксивость, бессонницу, а также повышенную температуру выше 39 градусов. Ольга Лепешко:

Кроха может кричать, даже во время сна ребенок будет вести себя беспокойно. При надавливании на мочку уха мы можем видеть у ребенка соответствующую симптоматику. То есть он будет реагировать на ваше надавливание, когда вы будете трогать его за ушки. Если вы заметили, что у вашего ребенка есть какие-то проявления отита, вы должны непосредственно обратиться к вашему врачу. Первое, что должен сделать лор-врач, – посмотреть ушки, то есть произвести отоскопию.

При позднем обращении к специалисту у ребенка могут возникнуть осложнения. К ним относят поражения височной кости, тугоухость, а также развитие гнойного отита. Ольга Лепешко:

Лечение отитов заключается в непосредственном обращении к лор-врачу для определения тактики вашего лечения. Наиболее часто врач назначает консервативное лечение отита. Но если есть какие-то предрасположенности к развитию осложнений, лор-врач может назначить вам дополнительное лечение после проведенного обследования – назначения общего анализа крови – либо наличия определенной клиники и ухудшения симптоматики вашего ребенка. Также врач может назначить антибактериальную терапию при наличии определенных симптомов.

В целях профилактики отита важно научить ребенка правильному сморканию и гигиене ушей. Не стоит использовать ватные палочки для удаления серных отложений, так как они только способствуют проталкиванию серы. Наш слуховой проход самоочищается, поэтому дополнительные предметы для чистки ушей не нужны. В особых случаях для маленьких детей доктор может прописать специальные капли, которые растворяют серные массы и облегчают их удаление.