Прямой эфир

Вредные и полезные бактерии: роль и значение бактерий в жизни человека

13 апреля 2016 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В человеческом организме живёт огромное количество бактерий. Некоторые из них (а это примерно 200 видов) в жизни человека играют важную роль. Это, так называемые, полезные бактерии. Они помогают своему хозяину в пищеварении и в выполнении ряда других функций.

Источником полезных бактерий является кисломолочная продукция. Правда, чем дольше вы ее храните, тем менее натуральной она становится.

Человек с рождения контактирует с различными микробами и это нормально. А вот стерильность – ловушка для иммунитета, который расслабляется и в нужный момент не способен противостоять болезни.

Как известно, болезни лучше предотвратить, чем потом лечить. Поэтому обязательно следите за гигиеной рук. Чистота – первое средство в борьбе с вредными бактериями. Главное – не переусердствуйте.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Римма Манкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки
13 апреля 2016 10:20

Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки

Сахарный диабет: что нужно знать об этом заболевании и как его предотвратить?
07 апреля 2016 07:42

Сахарный диабет: что нужно знать об этом заболевании и как его предотвратить?

Елена Чалей, врач-аллерголог: Можно ли предотвратить появление аллергии и как с ней бороться?
31 марта 2016 07:44

Елена Чалей, врач-аллерголог: Можно ли предотвратить появление аллергии и как с ней бороться?