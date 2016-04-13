Вредные и полезные бактерии: роль и значение бактерий в жизни человека

В человеческом организме живёт огромное количество бактерий. Некоторые из них (а это примерно 200 видов) в жизни человека играют важную роль. Это, так называемые, полезные бактерии. Они помогают своему хозяину в пищеварении и в выполнении ряда других функций.

Источником полезных бактерий является кисломолочная продукция. Правда, чем дольше вы ее храните, тем менее натуральной она становится.

Человек с рождения контактирует с различными микробами и это нормально. А вот стерильность – ловушка для иммунитета, который расслабляется и в нужный момент не способен противостоять болезни.

Как известно, болезни лучше предотвратить, чем потом лечить. Поэтому обязательно следите за гигиеной рук. Чистота – первое средство в борьбе с вредными бактериями. Главное – не переусердствуйте.