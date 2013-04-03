Быстрое похудение с фуросемидом

Почки – это главный орган выделения, и любые изменения в их работе могут свидетельствовать о каком-то нарушении. Какие заболевания почек бывают и что они из себя представляют?

В группу риска заболеваний почек попадают молодые люди, которые стараются похудеть быстро и легко с использованием специальных препаратов для похудения. Фуросемид – очень коварное лекарство, можно сказать, сродни наркотику.

Ольга Валовик, зав. консультативно-диагностическим нефрологическим отделением УЗ «4-ая городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко»:

Молодые девочки, которые хотят похудеть, часто используют препарат фуросемид. Этот препарат потенциально нефротоксичен, то есть он может вызвать заболевания почек при его длительном приеме особенно в больших дозировках. На самом деле, от него не худеют. Увеличивается лишь количество выделяемой мочи за сутки, а вот килограммы не уходят. Есть даже пациентки, которые принимают фуросемид по 40 таблеток в сутки! В результате большие проблемы со здоровьем. От этого препарата очень тяжело отказаться.

Только в Минске 20-25 пациентов в год оказываются у нефрологов только по этой причине. Кстати, страдают не только почки. Возникает каскад патологических изменений в организме. Это тяжелые электролитные изменения в организме, снижается калий, происходят изменения в работе сердечно-сосудистой системы и мышц. Женщинам может быть противопоказана беременность, поэтому лучше следить за своим питанием, чтобы проблемы со здоровьем не возникали. Правильное питание и двигательная активность - только они смогут правильно привести себя в порядок.