Новости Беларуси. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ посетит Беларусь. Жужанна Якаб примет участие в конференции Всемирной организации здравоохранения, которая откроется в Минске уже в нынешнюю среду. Также в белорусскую столицу приедут министры здравоохранения государств-членов Европейского региона ВОЗ, должностные лица высшего звена, ключевые партнеры, эксперты международных и межправительственных организаций. Всего несколько сотен человек.

Отмечается, что проведение в Минске такого значимого мероприятия стало подтверждением высокой оценки системы оказания медицинской помощи в Беларуси со стороны ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.