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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ посетит Беларусь

19 октября 2015 10:22
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Новости Беларуси. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ посетит Беларусь. Жужанна Якаб примет участие в конференции Всемирной организации здравоохранения, которая откроется в Минске уже в нынешнюю среду. Также в белорусскую столицу приедут министры здравоохранения государств-членов Европейского региона ВОЗ, должностные лица высшего звена, ключевые партнеры, эксперты международных и межправительственных организаций. Всего несколько сотен человек.

Отмечается, что проведение в Минске такого значимого мероприятия стало подтверждением высокой оценки системы оказания медицинской помощи в Беларуси со стороны ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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