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«Он умеет лечить какую-то легкую патологию»: чем отличается врач общей практики от участкового терапевта?

01 февраля 2018 07:24
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В Беларуси к 2020 году участковых терапевтов заменят врачи общей практики. Уже сейчас ведется активная подготовка специалистов. Начиная с шестого курса, студенты медицинских университетов расширяют специализацию, также практикующие врачи приобретают необходимые навыки на курсах повышения квалификации. К примеру, Марина Юрьевна уже прошла этот путь.

«Он умеет лечить какую-то легкую патологию»: чем отличается врач общей практики от участкового терапевта?-1

Марина Дрейлинг, участковый врач-терапевт:
По принципу врача общей практики я работаю с Нового года, проходила месячные курсы повышения квалификации. Они были на базе БГМУ. Русских специалистов не так много, а когда ты все это совмещаешь, немного знаешь всего – это намного стало проще.

«Он умеет лечить какую-то легкую патологию»: чем отличается врач общей практики от участкового терапевта?-4

Врач общей практики – это мастер на все руки, который обладает широким кругом познаний в медицине. Такой специалист может оказывать куда более широкий спектр помощи пациентам, чем участковые терапевты.

«Он умеет лечить какую-то легкую патологию»: чем отличается врач общей практики от участкового терапевта?-7

Ольга Есманчик, главный врач УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:
Он умеет лечить какую-то легкую патологию и тех же органов голоса и речи. Он умеет лечить ту же патологию врача-офтальмолога – начальный стартовый конъюнктивит. Он может заподозрить и назначить лечение какой-то неврологической патологии. И уже если не получаем эффекта от назначенного лечения, мы можем отправить на консультацию к врачу-специалисту.

«Он умеет лечить какую-то легкую патологию»: чем отличается врач общей практики от участкового терапевта?-10

Чтобы универсальный специалист мог качественно и своевременно оказывать помощь пациентам, ему необходимо и современное оборудование. Врачей общей практики планируют оснастить электрокардиографом, электронными тонометрами и планшетами.

«Он умеет лечить какую-то легкую патологию»: чем отличается врач общей практики от участкового терапевта?-13

Егор Мертвецов, участковый врач-терапевт:
На данный планшет информация о поступающих вызовах в реальном времени на него приходит. Находясь в любом месте еще до начала рабочей смены, можно уже иметь представление о том, когда вызов поступил, сколько их и куда. Можно увидеть информацию о том, как часто пациент вызывал врача, обращался ли он в скорую помощь, выполнял ли какие-то анализы.

«Он умеет лечить какую-то легкую патологию»: чем отличается врач общей практики от участкового терапевта?-16

Проект перехода на новый принцип работы подразумевает слаженную работу всей команды: врача, его помощника и медсестры.

Ольга Есманчик:
Врач назначил какое-то обследование, медсестра его организовала и обеспечивала пациента талончиком, направлением сразу в кабинете для того, чтобы пациент вышел и уже не шел в регистратуру стоять там в шесть часов вечера или в восемь часов утра за талоном, а для того, чтобы он уже вышел и имел план действия на какой-то промежуток времени.

«Он умеет лечить какую-то легкую патологию»: чем отличается врач общей практики от участкового терапевта?-19

Пациентам такие изменения помогут сэкономить время – в некоторых случаях не нужно будет записываться на прием к узким специалистам. Квалифицированную помощь окажут всего в одном кабинете. К тому же, это позволит уделять больше внимания каждому посетителю поликлиники.

# Медицина # Здоровье # Фотофакт # Консультация врача # Ольга Есманчик # Марина Дрейлинг # Егор Мертвецов

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