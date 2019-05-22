Белорусские врачи выполнили ретрансплантацию печени жительнице Японии

Наши хирурги провели сложнейшую операцию буквально месяц назад. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. В Центр трансплантации органов и тканей Беларуси запросы об операциях приходят со всего мира – минимум полтысячи в год.

Кстати, наши врачи охотно делятся накопленным опытом с коллегами из других стран. Так, только в 2019 году хирурги РНПЦ провели 6 операций по пересадке органов в Грузии и Казахстане. Это говорит о высоком профессиональном уровне наших врачей. Белорусские хирурги освоили даже комплексные операции по пересадке сердца и легкого.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Значительное число пациентов хотят лечиться в нашем центре. Многие даже авансируют средства на предстоящее лечение. Порой мы сталкиваемся с такой проблемой, что средства-то поступили, но у нас нет физической возможности оказать помощь этому пациенту, поэтому мы занимаемся развитием нашего центра. Есть пациенты из Израиля, которые хотят у нас лечиться. Конечно, основная масса – это пациенты из Украины. В любом случае, если есть возможность выполнить операцию жителю Беларуси, она в первую очередь будет выполнена ему.