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Белорусские ученые работают над созданием медицинских препаратов против СПИДа

10 октября 2013 15:53
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Новости Беларуси. «Мастеру современного рассказа». Нобелевскую премию по литературе присудили канадской писательнице Элис Мунро. К слову, она стала первым в истории Канады писателем, получившим данную награду.

Накануне определились победители и в области химии. Нобелевская премия досталась Мартину Карплюсу, Майклу Левитту, Ари Уоршелу за развитие моделей комплексных химических систем.

Химическим моделированием занимаются и в Беларуси. К примеру, сейчас белорусские ученые работают над созданием медицинских препаратов против СПИДа. Все сложные расчеты ведутся при помощи суперкомпьютера. Машина способна обрабатывать порядка 20 триллионов операций в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Андрианов, главный научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Мы надеемся в конечном итоге получить совершенно новые лекарственные препараты, которые обладают широкой нейтрализующей активностью. То есть одной из главных проблем в разработке лекарств против ВИЧ является его высокая вариабельность.

Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Белауси:
Техника – это техника. Кроме этого нужны специалисты, нужно алгоритмическое программное обеспечение. В Беларуси, в общем-то, есть достаточно подготовленные кадры.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Александр Тузиков # Национальная академия наук Беларуси # Государственная политика

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