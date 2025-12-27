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Благотворительный марафон «Ёлка желаний» проходит в Витебске

27 декабря 2025 07:36
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В Витебске сразу в трех крупных торговых центрах появились «Елки желаний». Благодаря этому проекту можно помочь исполнить мечты детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Благотворительный марафон «Ёлка желаний» проходит в Витебске-2

Новогодние деревья украшены открытками с фотографиями и пожеланиями подопечных Витебского специализированного дома ребенка. Многие хотят новые игрушки и сладости. Не лишними будут простые, но нужные в быту вещи: гигиенические средства и одежда. Пожертвование на их приобретение можно сделать и онлайн. Подарки детям купят сотрудники Красного Креста.

Благотворительный марафон «Ёлка желаний» проходит в Витебске-4

Это маленькие добрые дела, которые не заставят вас утруждаться сильно, но помогут людям нуждающимся.

Благотворительный марафон «Ёлка желаний» проходит в Витебске-6

Алеся Косарева, председатель Витебской городской организации Белорусского Красного Креста:
«Елка желаний» в самом разгаре. В городе Витебске расположены три локации в крупных торговых центрах. Благодаря тому, что у нас каждый год есть возможность размещать фандрайзинговые площадки в этих торговых центрах, мы имеем возможность собрать большое количество подарков для нуждающихся. В этом году на «Елке желаний» работают молодые волонтеры. Благодаря им мы уже смогли собрать более 400 единиц подарков. Это и памперсы, и игрушки, и развивающие игры, книги.

Благотворительная кампания Белорусского Красного Креста «Елка желаний» продлится по 15 января. В прошлом году, благодаря неравнодушным белорусам, новогодние подарки получили более 15 тысяч детей.

# Красный Крест # Благотворительность

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