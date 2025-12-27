Лукашенко поздравил работников и ветеранов Гомельского химзавода с 60-летием предприятия

Флагман химической промышленности, один из лидеров отрасли в Беларуси, удерживающий крепкие позиции на международном рынке. Гомельский химический завод сегодня, 27 декабря, отмечает 60-летие. Работников и ветеранов предприятия поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Заводом пройден большой путь, наполненный профессиональными победами и достижениями. Производимые предприятием комплексные фосфорсодержащие удобрения с макро- и микроэлементами помогают повысить урожайность, улучшить качество сельскохозяйственной продукции, укрепить продовольственную безопасность Беларуси и увеличить ее экспортный потенциал. Убежден, что славные трудовые традиции, заложенные ветеранами, целеустремленность и огромный опыт вашего большого и дружного коллектива послужат основой для новых производственных успехов во благо родной Беларуси и обеспечат достойное будущее наших детей и внуков», – говорится в поздравлении.

Непосредственно на предприятии – 1 800 работников, а с учетом подразделений, учредителями которых является завод, общий штат составляет 2 300 человек. Десятая часть из них – молодежь.

В Гомеле выпускают богатейшую номенклатуру продукции. Под конкретную культуру, возделываемую в Беларуси, здесь готовы предложить свою формулу удобрений. Пользуются они спросом за рубежом. За три с половиной года только в Россию отгружено почти полтора миллиона тонн продукции. Наращиваются поставки в страны Африки. В экспортном списке недавно появилась Мексика. Первую пробную партию удобрений готовы отправить в Парагвай.