Белорусские медики рекомендуют умываться холодной водой после работы за компьютером

Об этом сообщила старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Елена Мельникова на республиканской конференции, посвященной влиянию на здоровье человека современных бытовых приборов и информационных средств телекоммуникации, передает корреспондент БЕЛТА.Под действием электростатического поля, которое возникает вокруг работающего компьютера, частицы пыли способны развивать огромные скорости. Врезаясь на полном ходу в лицо человека, они могут вызвать кожные и аллергические заболевания, пояснила специалист. Кстати, именно поэтому в школьных компьютерных классах нежелательно пользоваться мелом, частицы которого также оседают на коже учеников и преподавателей. Электростатические поля ионизируют окружающую среду, поэтому в помещении с большим количеством работающих компьютеров отмечены снижение влажности воздуха, повышение температуры. Концентрация вредных веществ, таких как аммиак, углекислый газ, к концу занятий может вырасти в разы.



Вдобавок ко всему нередко у тех, кто много времени проводит перед монитором, может появиться угревая сыпь. По словам специалиста, такие выводы были сделаны на основе исследований, в которых участвовали люди, чья жизнь неразрывно связана с работой на компьютере.

