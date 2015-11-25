Белорусские и российские ученые вместе создадут новые препараты для недоношенных детей

Новости Беларуси. Белорусские ученые совместно с российскими коллегами займутся разработкой препаратов для недоношенных детей. Долгое время специалисты трудились над получением одного из основных белков, содержащихся в грудном молоке.

Сегодня можно уже говорить об уникальных технологиях, аналогов которых нет в мире. Лактоферрин станет основой лекарственных препаратов, которые будут применяться в стоматологии, гинекологии, при лечении кожных заболеваний. Мощное противомикробное и антивирусное действие белка позволит создать хорошую медикаментозную базу для выхаживания детей, родившихся раньше срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.