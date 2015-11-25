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Белорусские и российские ученые вместе создадут новые препараты для недоношенных детей

25 ноября 2015 08:20
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Новости Беларуси. Белорусские ученые совместно с российскими коллегами займутся разработкой препаратов для недоношенных детей. Долгое время специалисты трудились над получением одного из основных белков, содержащихся в грудном молоке. 

Сегодня можно уже говорить об уникальных технологиях, аналогов которых нет в мире. Лактоферрин станет основой лекарственных препаратов, которые будут применяться в стоматологии, гинекологии, при лечении кожных заболеваний. Мощное противомикробное и антивирусное действие белка позволит создать хорошую медикаментозную базу для выхаживания детей, родившихся раньше срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье # Болезни у детей

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