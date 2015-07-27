Андрей Фурс, директор медицинского центра о проблемах и особенностях человеского сна

Расскажите, что за наука такая сомнология и чем занимаются сомнологи?

Андрей Фурс, директор медицинского центра:

Сомнология - наука, которая занимается проблемами сна и заболеваний, связанных со сном. Это очень обширное направление в медицине, которое развивается последние тридцать лет. Таких заболеваний, конечно, множество. Основная проблема - бессонница в разных проявлениях. Храп.

Существует мнение, что человеку нужно спать не менее 8 часов. Это так?

Андрей Фурс, директор медицинского центра:

На данный момент не существует конкретного количества сна. Темпы жизни обычно связаны с какими-то занятиями, работой. И человеческий организм приспосабливается. Да, желательно 7-8 часов сна. Но если человек недосыпает, скажем, спит 5 часов и ему достаточно, он чувствует себя прекрасно и днём у него нет никакой сонливости, значит, ему и это количество хорошо подходит.

«Жаворонок» и «сова» - это психологические установки или всё же медицинские?

Андрей Фурс, директор медицинского центра:

Это, скорее физиологический показатель. Это не болезнь. Это просто физиология такая. У человека такой цикл, и он так должен себя вести и так всегда спать.