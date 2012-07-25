Белорусам не рекомендуют купаться там, где водоросли и утки, чтобы не подхватить «зуд купальщика»

«Зуд купальщика» - это контактный дерматит, который вызывает заболевания кожи после купания в водоеме, если в нем имелись пораженные церкариозом моллюски.

Леонид Шука, главный государственный санитарный врач Дзержинского района:

Чтобы не заболеть, нужно избегать заросших водной растительностью мелководных участков открытых водоемов, мест, где обитают водоплавающие птицы. При необходимости длительного пребывания в воде лучше надеть защитную обувь. После купания нужно сменить купальный костюм, принять душ или окунуться, тщательно вытереть тело жестким полотенцем.

В течение 1,5-2 часов от нападения личинок шистосаматид предохраняют нанесенные на кожу репелленты (диметилфталолат, диэтилтолуамид и др.) или приготовленные на их основе кремы и мази.

Если у вас появятся жалобы на поражение кожного эпидермиса, кожную сыпь неясной этиологии, сопровождающуюся зудом, жжением после контакта с водой открытого водоема, нужно обратиться к врачу-дерматологу для окончательного подтверждения диагноза.