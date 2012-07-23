Настойка трав может спровоцировать смерть

Новости Беларуси. Длительный и бесконтрольный прием лекарств вызывает лекарственную непереносимость или интоксикацию. Самолечение приводит к «стиранию» симптомов болезни и превращению ее в хроническую, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рэспублiку».

Люди по-разному реагируют на одно и то же лекарство. Человек может принять таблетку не в токсичной дозе, а она все равно вызовет серьёзные осложнения. Например, пациенту с артериальной гипертензией помогают бета-адреноблокаторы. Если такой препарат примет больной бронхиальной астмой, он может умереть. Даже от одной таблетки. Бета-адреноблокатор спровоцирует спазм бронхов и человек попросту задохнется.

Прием лекарств должен обязательно контролировать врач, - настаивает Михаил Кевра, профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук.

Михаил Кевра, профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук:

Однажды ко мне попал пожилой мужчина, которому все белые предметы казались желтыми. Снег, кафельная плитка, даже страницы глянцевого журнала. Его осмотрели все врачи - от терапевта до невропатолога и не смогли выяснить причину. Когда я осматривал пациента, он сказал, что сердечник и принимает по назначению врача «маленькие таблетки». А я до этого слышал, что некоторые сердечные гликозиды окрашивают все в желтый цвет. Выяснилось, что пенсионер на самом деле принимал сердечный препарат дигоскин, однако не так, как положено. Начал с половины таблетки, как врач прописал, а затем самостоятельно увеличил дозу втрое. Лекарство накопилось в организме, и он «отомстил» вот такими желтыми видениями. А ведь человек запросто мог умереть.

Опасной для жизни человека может оказаться дозировка чего угодно. Михаил Кевра вспомнил, когда в столичном Сельхозпоселке спиртовой настойкой корешков ландыша насмерть отравились все взрослые члены семьи.

Михаил Кевра, профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук:

Не так давно в реанимацию столичной 4-й городской клинической больницы попала молодая женщина с лекарственным анафилактическим шоком. Когда пришла в себя, рассказала, что по совету стоматолога приняла всего одну таблетку амоксицилина. Очнулась уже в больничной палате.