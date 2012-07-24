Белорусские учёные помогают американцам создать эликсир молодости

Новости Беларуси. Белорусские ученые синтезируют специальным образом обработанные жирные кислоты и передают экспериментальные образцы партнерам в США, а те, в свою очередь, пытаются создать элексир молодости, чтобы затем его продавать по всему миру. Вадим Шманай, заведующий лабораторией химии биоконъюгатов Института физико-органической химии НАН Беларуси, рассказал о деталях проекта.

Вадим Шманай, заведующий лабораторией химии биоконъюгатов Института физико-органической химии НАН Беларуси:

К 15-20 годам человек достигает репродуктивного состояния, а уже после 30 начинает стареть. Процесс старения объясняется повреждающим действием на клетки организма агрессивных химических веществ, известных как «активные формы кислорода». Если в жирных кислотах заменить присутствующий водород его вторым изотопом – дейтерием (тяжёлым водородом), то биомолекулы будут значительно лучше сопротивляться окислительному воздействию свободных радикалов. Стало быть, организм, в котором клетки меньше разрушаются, должен стареть медленнее.

Частично проблему решают антиоксиданты, но ими тяжело насытить весь организм. А вот особенность ненасыщенных жирных кислот в том, что из них построена оболочка митохондрий, то есть организм сам доставит дейтерированные жирные кислоты как раз туда, где они станут непреодолимой ловушкой для свободных радикалов.

Идею использования тяжёлого водорода (дейтерия) в качестве средства, продлевающего молодость, подбросил американцам российский биохимик Михаил Щепинов. Американские учёные провели ряд экспериментов, в ходе которых подвергли клетки различных растительных культур облучению свободными радикалами. В процессе исследований американцы выяснили, что клетки, содержащие дейтерированные жирные кислоты, бомбардировку облучением выдерживают легко. То же самое наблюдается и в экспериментах с лабораторными животными.

Американская компания «Retrotope» предложила белорусским ученым принять участие в интересном проекте, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку». Американцы поставляют белорусам реактивы и платят 12-15 тыс. долларов в год.

Вадим Шманай:

«Retrotope» — компания маленькая и платить больше не в состоянии. Для нее Калифорнийский университет выполняет биологические эксперименты и вовсе бесплатно. Весь расчет на то, что удастся раскрутить проект и начать производство уникального препарата. Тогда уже можно будет говорить о серьезной прибыли. А были бы у них деньги сейчас, они бы организовали лабораторию, подобную нашей, у себя и набрали бы сотрудников за рубежом, если бы не нашли достаточно квалифицированных американцев. Но в условиях США создание и оснащение лаборатории с нуля, под голую идею, стоит несколько миллионов долларов, как минимум.

Упреждая вопрос о том, когда появится «эликсир молодости», скажу, что пока речь идет только о проверке обнаруженного эффекта. О создании же некого препарата, форме его введения в организм или о какой-то пищевой добавке говорить пока рано. Хотя такую цель — получить средство, замедляющее процесс старения, и производить его — американская компания перед собой поставила.

Заменить весь жир, который потребляет человек, на дейтерированный невозможно. Но оказалось, что достаточно 20 процентов такого субстрата, чтобы эффект начал работать. А это уже может быть выходом на серьезную терапию. Но пока, повторю, еще далеко до медицинской практики.