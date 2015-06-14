Беларусь планирует за 5 лет перейти на безвозмездное донорство

Новости Беларуси. И сейчас обещанная хирургия и даже реанимация в журналистике. На неделе накануне международного дня донора корреспондент программы «Неделя» на СТВ попытался выяснить цену каждой капли крови, которая необходима в экстренной медицине.

В Беларуси каждые сутки используется 50 ведер крови, а годовой запас – около 200 тысяч литров. Сейчас большинство доноров в нашей стране не отказываются от денежной компенсации, но уже к 2020 году Беларусь перейдет на безвозмездное донорство – и это мировая тенденция.

Стать донором может каждый человек. Главный критерий – состояние здоровья.

Екатерина Петрище, медсестра:

Справка из поликлиники нужна обязательно, флюорография годна в течение года, справка не позднее 7 дней.

Измерение давления, визуальный осмотр и, конечно, развернутый анализ крови. Допуск в зал донаций, как перед полетом в космос – оправдан ценой вопроса.

Алла Лукашевич, процедурная медсестра:

Если низкий гемоглобин, то могут запретить. Нельзя сдавать. Это главный показатель для донора.

Доноры со стажем следят за здоровьем. Образ жизни предопределяет работу организма без сбоев.

Сергей Прокопович, донор крови:

Нельзя жирное, жаренное, алкоголь, молочные продукты. За сутки до сдачи крови донор должен соблюдать эту диету. Кашки на воде. И поэтому уже потом прийти поить чаю с печеньем – радость любому донору! Это уже финальная точка. После чая ты идешь сдавать кровь, а после надо хорошо покушать.

Сергей сдает кровь уже девятый год. Первый раз пришел сюда еще в студенческие годы и испугался. Вернулся спустя месяц и вот уже за плечами уже более 190 донаций. Сейчас Сергей постоянно сдает плазму – простым языком – жидкую составляющую крови. Ее забор можно делать чаще других компонентов – раз в две недели.

Людмила Артюх, операционная медсестра:

Внутри в этом аппарате стоит маленькая центрифуга. Когда забирается определенное количество крови, она центрифугирует, она поднимается вверх и плазма поднимается в этот мешок. А потом, когда идет возврат донору, вот по этой трубочке все возвращается.

Что дальше происходит с ценным материалом, обычно скрыто от глаз донора. Мы же проследили путь крови. Из зала для донаций все контейнеры попадают в эту лабораторию, им присваивают уникальный номер и разделяют согласно группам и резусу. При необходимости партию пропускают через центрифугу, чтобы отделить компоненты. Самые длительные сроки хранения у плазмы. Правда, попадает она в банк крови лишь после нескольких этапов охлаждения и заморозки.

Юрий Таболин, СТВ:

Сотрудники местного хранилища круглый год работают в спецодежде утепленного вида — все потому что условия хранения плазмы минус 30 градусов — только так она может храниться до 3 лет.

Карантин – 4 недели, раньше плазму использовать нельзя. И, как правило, этого не происходит. Потребности клиник закрывают более ранними заготовленными партиями.

Геннадий Хулуп, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий»:

Сегодня мы выполняем все требования ВОЗ. 40 донаций нужно на 1 тысячу населения, у нас 40,4. Или количество заготовленной крови 20 литров на 1 тысячу, у нас 20,3 литров на тысячу населения.

Следующая ступенька для нашего здравоохранения – переход к безвозмездному донорству. 62 страны мира уже перешли к добровольному пожертвованию. Остальные государства, согласно резолюции ВОЗ, должны это сделать не позднее 2020 года.

Геннадий Хулуп, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий»:

Прочитаю лекцию — 300 человек медицинских работников слушает. Я спрашиваю: «Кто готов безвозмездно сдать кровь?». 90% поднимают руки и готовы тут же идти сдавать. Это дорого стоит, говорит о том, что у нас замечательная молодежь, она правильно социально ориентирована, они патриоты.

По оценкам экспертов, чтобы обеспечить мировую потребность в донорской крови, каждому человеку необходимо сдать ее дважды в год. Психологию людей изменить в одночасье сложно. Ведь последние 20 лет в Беларуси за донорство платили.

К примеру, сегодня за одну дозу можно получить от 600 тысяч до 2 миллионов. Отказываясь от денег, сотрудники центра на собственном примере стараются доказать прописную истину: благородное дело должно быть бескорыстно.

Юрий Таболин, СТВ:

Мировая тенденция и требование ВОЗ: каждая станция по забору крови должна иметь слой логотип и слоган. В Минске она выражает основную мысль: стань донором крови — подари жизнь!

Особенно четко это понимаешь в нескольких десятках километров от Республиканского центра трансфузиологии. В поселок Боровляны партия за партией едут препараты крови. Многие пациенты детского онкоцентра живут лишь благодаря донорам.

Дмитрий Прудников, врач-гематолог отделения трансплантации:

Наши дети получают высокодозную, химеотерапию по основному заболеванию, поэтому осложнения, которые после этого возникают, требуют применения и тромбомассы, и эритромассы.

Миша узнал о своей болезни в конце прошлого года. В декабре его экстренно госпитализировали. Низкий гемоглобин и тромбоциты подтвердили диагноз – апластическая анемия сверхтяжелой формы.

Михаил, пациент:

Препаратами приходится пользоваться довольно часто, так как анализы очень низкие. Примерно раз в неделю кровь и тромбоциты.

Без донорской крови начинается сильное головокружение, а тело покрывается синяками. Последние полгода Миша живет в ожидании пересадки костного мозга.

Михаил, пациент:

Без донорской крови много жизней было бы невозможно, поэтому хотел бы поблагодарить тех доноров, которые стараются для этого центра, для других. (Если бы была возможность пойти сдавать кровь, ты бы пошел?) Конечно, я бы пошел, я на 100% осознаю, насколько это важно.

Геннадий Хулуп, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий»:

Люди знаю, которые это прошли, что это необходимо. И они являются основными нашими помощниками. Потому что они рассказывают, как это было, как их спасли. И они уже готовы сдать кровь безвозмездно, чтобы спасти наших сограждан, знакомых, близких, родственников и так далее.

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ убедился: кровь необходима в каждую минуту каждого дня. И каждый из нас может подарить жизнь другому, потому что она в нашей крови.