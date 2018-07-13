Бантик и другие приспособления, которые помогают кормить грудью

Новости Беларуси. Приспособления для мам показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Рейтинг мест, дружественных грудному вскармливанию, составят в Беларуси Ольга Волкова, руководитель направления потребительской техники Philips и Philips Avent в Беларуси:

Наша компания более 30 лет занимается производством и разработкой товаров для мам, для малышей. И, как раз, это – одна из миссий бренда Philips Avent: обеспечить мамам комфортное грудное вскармливание. Вот эти все девайсы позволяют создать банк грудного молока дома.

То есть, мама может сцедить какое-то количество молока, сохранить его, заморозить. И в её отсутствие любой член семьи может обеспечить здоровое, правильное питание для ребёнка. А вот это – вещи, которые помогают маме чувствовать себя комфортно. Это – термонакладки на грудь.

Там вот такой гель. Её можно заморозить. И, если бывают раздражения, или грудь набухла – мама себя не очень комфортно чувствует, то вместо капустного листа, по рецепту наших бабушек, можно пользоваться очень комфортным приспособлением. При этом, чехол, который позволит маме чувствовать себя хорошо. Успокоит раздражённую, например, грудь. При этом, в тёплом виде, эти термонакладки стимулируют лактацию. То есть, до кормления, поместив на 10 минут в тёплую воду. И такой бантик – опознавательный знак.