Авиаторы МЧС за сутки дважды доставляли донорское сердце в Минск для пересадки

Первый рейс по маршруту «Минск-Могилев-Минск» был совершен вечером 11 мая.

На вертолете МЧС Ми-8 донорское сердце в сопровождении медицинской бригады было доставлено в аэропорт «Минск-1». Второй рейс авиаторы совершили ровно через сутки, 12 мая, по маршруту «Минск-Бобруйск-Минск».