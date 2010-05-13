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Авиаторы МЧС за сутки дважды доставляли донорское сердце в Минск для пересадки

13 мая 2010 09:47
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Первый рейс по маршруту «Минск-Могилев-Минск» был совершен вечером 11 мая.

На вертолете МЧС Ми-8 донорское сердце в сопровождении медицинской бригады было доставлено в аэропорт «Минск-1». Второй рейс авиаторы совершили ровно через сутки, 12 мая, по маршруту «Минск-Бобруйск-Минск».

В Беларуси на сегодняшний день проводят трансплантации почки, печени, сердца, комплекса «почка-поджелудочная железа», роговицы и костного мозга. Только в прошлом году белорусскими трансплантологами выполнено 25 операций по пересадке печени, 100 — почек, причем 8 из них — детям и одна в комплексе с поджелудочной железой, 11 трансплантаций сердца, а также 127 — костного мозга, сообщает БЕЛТА.
# Здоровье # Здравоохранение Беларуси # Операции на сердце

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