Анорексия. 18-летняя девушка умерла в Минске от анорексии

Нервная анорексия — болезнь развитых стран, в этом и заключается весь ее парадокс. Проживание в западном обществе даже признается фактором риска нервной анорексии, поскольку в таком обществе успешность ставится в зависимость от привлекательной внешности.

Игумнов Сергей Александрович, директор РНЦП психического здоровья, председатель правления Белорусской ассоциации психотерапевтов, доктор медицинских наук, профессор:

Наибольшую социальную значимость имеет такое расстройство, как нервная анорексия. Это расстройство, характеризующееся преднамеренным снижением веса, которое вызывается и поддерживается самим пациентом. Сам пациент стремится к снижению массы тела, избегая приема пищи,снижая ее калорийность, вызывая у себя рвоту, принимая слабительные средства, чрезмерно занимаясь физическими упражнениями на фоне недостаточного питания, а также используя различные лекарственные препараты. Эту патологию назвали «болезнью отличниц». Чаще всего среди больных анорексией встречаются девушки и молодые женщины, которые хорошо занимаются в школе, в вузе, имеют высокий интеллект, стремятся к определенному положению в социуме. Стремление к совершенству у них перерождается в перфекционизм.

Прекрасный пол является основной группой риска нервной анорексии. У женщин это пищевое расстройство встречается в 10 раз чаще, чем у мужчин. Перфекционизм страдающих нервной анорексией девушек приводит к тому, что они получают удовлетворение, лишь соответствуя неоправданно высоким стандартам. Иногда главенствующую основу развития анорексии составляют семейные проблемы, сложные взаимоотношения с матерью или отцом. Нервная анорексия у девушек, которые используют жесткие диетические программы, развивается в десятки раз чаще, чем у подростков, которые диет не придерживаются.

Сергей Игумнов:

Эта болезнь сопровождается нарушением роста, задержкой нормального развития вторичных половых признаков или нарушением менструального цикла. Начинают выпадать волосы, брови, ресницы, начинают расшатываться зубы, начинает трескаться кожа, образуются морщины, кожа становится грубой и шершавой.

Поскольку девушки сами не отдают себе отчета в том, что они больны анорексией, то тревогу должны бить близкие люди: родители, подруги, знакомые.

Михаил Важенин, ведущий научный сотрудник РНЦП психического здоровья:

Первые замечают родители, что ребенок худеет. Обычно родители приводят таких детей к терапевтам. Терапевты назначают витамины, общеукрепляющее лечение. Они принимаются, но это не помогает, ребенок все равно худеет.

Сергей Игумнов:

Для врача определяющим признаком является дефицит массы тела, когда масса тела по меньшей мере на 15% ниже ожидаемой. Существует еще и более сложная методика расчета массы тела — индекс массы тела Кветелета (ИМТ).

Вес тела в килограммах нужно разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат, а затем сравнить полученное число с нормальным показателем для соответствующего роста. Для роста 170 см ИМТ не должен быть ниже, чем 17,5.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интерпретация показателей ИМТ:

16 и менее Выраженный дефицит массы

16,5—18,49 Недостаточная (дефицит) масса тела

18,5—24,99 Норма

25—29,99 Избыточная масса тела

30—34,99 Ожирение первой степени

35—39,99 Ожирение второй степени

40 и более Ожирение третьей степени

Михаил Важенин:

На первой стадии, когда человек еще только хочет похудеть, нужно ему все разъяснить, рассказать, во что это может превратиться, большинство людей впечатляют такие рассказы.

Сергей Игумнов:

Два года назад в отделении реанимации и интенсивной терапии от последствий анорексии в виде тяжелой полиорганной недостаточности, когда разом отказали сердце, печень и почки, умерла 18-летняя девушка. Если мы имеем дело с тяжелыми случаями нервной анорексии, с резкими истощениями, то лечение начинается в отделениях интенсивной терапии и реанимации, необходимо восстановить обмен электролитов, восполнить потерю жидкости, белков.

Михаил Важенин:

Назначается диета, которая строго прослеживается. На первых этапах пациенты принимают смеси, которые легко усваиваются, которые достаточно калорийны и малообъемны. Постепенно пациентов переводят на нормальное сбалансированное питание. Затем пациенты проходят психотерапию.

Цель психотерапии не только устранить искаженное восприятие себя и собственного тела, иногда пациенты нуждаются и в восстановлении здоровых внутрисемейных отношений.

Сергей Игумнов:

Среди наших бывших пациенток встречаются и педагоги, и работники сферы искусства, и научные сотрудники, и медики. В большинстве случаев они это вспоминают это как некие свои заблуждения, нередко с долей юмора и недоумения. Профилактику анорексии следует начинать с адекватных родительских установок, правильного пищевого поведения самих родителей, потому что анорексия может транслироваться из поколения в поколение (у нас есть подтверждающие это факты), консультации по поводу адекватного питания ребенка.