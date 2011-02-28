Беларусь и Куба планируют создать СП по выпуску противоопухолевых препаратов

Производство лекарств будет основано на разработках отечественных ученых. Сначала белорусско-кубинское СП освоит производство препарата для лечения рака молочной железы. В перспективе начнут выпускать соединения и лекарства для лечения рака других органов.

О предельной точности и стерильности в Институте биоорганической химии знают не понаслышке даже молодые ученые. В этой лаборатории они на ровне с профессорами и академиками исследуют самые сложные составы медикаментов, чтобы создать оптимальную формулу здоровья.

К слову, именно на базе производственного участка этого института в ближайшее время планируют создать совместное предприятие. Ставку делают на высокий лечебный эффект, хорошую переносимость и доступную цену выпускаемых препаратов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Бутько, заведующая лабораторией Института биоорганической химии НАН Беларуси:

У нас какие-то свои оригинальные технологии. За счет технологий мы удешевляем, за счет замены каких-то дорогостоящих реактивов.

Когда у нас откроется новое производство, мы планируем выпуск у себя всех готовых лекарственных форм противоопухолевых препаратов.

Поначалу на белорусско-кубинском предприятии собираются освоить производство препарата для лечения рака молочной железы. В перспективе думают выпускать соединения и лекарства для лечения рака других органов.

Сергей Усанов, академик-секретарь отделения химии и наук о земле Национальной академии наук Беларуси:

Эти препараты имеют принципиальное значение для лечения онкозаболеваний и позволяют уйти от зависимости данных препаратов, которые закупаются за границей.

Новые противоопухолевые препараты наши ученые разрабатывают с использованием белковых молекул, или так называемых антител, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это позволит уменьшить токсический эффект на организм во время химиотерапии.

К слову, даже в выпуске антибиотиков, лекарств от болезней кровообращения и костной системы белорусские ученые используют «щадящие» технологии.

Владимир Солдатов, заведующий лабораторией Института физико-органической химии НАН Беларуси:

Они производятся на основе аминокислот, веществ, которых много в организме.

Лечение организма теми средствами, которые в организме есть, – это коррекция правильной жизнедеятельности организма.

Сейчас белорусские химики разработали свой оригинальный препарат для лечения рассеянного склероза. В настоящее время его исследуют в клиниках. Но доклинические испытания показали, что он менее токсичен и более эффективен, чем его предшественники.

В последние годы ведущие компании мира разрабатывают лекарственные средства подобного класса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И наши ученые также планируют расширять номенклатуру отечественных лекарственных препаратов. Ведь к 2015 году половина лекарственных средств в денежном выражении на белорусском рынке должны быть отечественными.