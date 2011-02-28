Экспорт медицинских минских услуг в 2010 году вырос на 57 %

Планы у столичных медиков не менее амбициозные — пятикратно увеличить прошлогодний показатель. К слову, чаще других в столичных больницах проходят обследование и лечатся россияне и украинцы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Дмитрий Пиневич, председатель комитета здравоохранения, исполняющий обязанности заместителя председателя Мингорисполокма:
Экспорт услуг основывается, безусловно, на высочайшем качестве оказываемой медицинской помощи. Получение доходов из вне позволяет увеличить расходы наших учреждений на оказание бесплатной медицинской помощи.