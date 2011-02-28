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Экспорт медицинских минских услуг в 2010 году вырос на 57 %

28 февраля 2011 19:04
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Это пополнило городскую казну еще на 1 млн. 700 тысяч долларов. Треть суммы заработали специалисты 9-й городской клинической больницы, на базе которой работает Республиканский центр Трансплантации органов и тканей.

Планы у столичных медиков не менее амбициозные — пятикратно увеличить прошлогодний показатель. К слову, чаще других в столичных больницах проходят обследование и лечатся россияне и украинцы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Пиневич, председатель комитета здравоохранения, исполняющий обязанности заместителя председателя Мингорисполокма:
Экспорт услуг основывается, безусловно, на высочайшем качестве оказываемой медицинской помощи. Получение доходов из вне позволяет увеличить расходы наших учреждений на оказание бесплатной медицинской помощи.

# Здоровье

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