Экспорт медицинских минских услуг в 2010 году вырос на 57 %

Это пополнило городскую казну еще на 1 млн. 700 тысяч долларов. Треть суммы заработали специалисты 9-й городской клинической больницы, на базе которой работает Республиканский центр Трансплантации органов и тканей.

Планы у столичных медиков не менее амбициозные — пятикратно увеличить прошлогодний показатель. К слову, чаще других в столичных больницах проходят обследование и лечатся россияне и украинцы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Пиневич, председатель комитета здравоохранения, исполняющий обязанности заместителя председателя Мингорисполокма:

Экспорт услуг основывается, безусловно, на высочайшем качестве оказываемой медицинской помощи. Получение доходов из вне позволяет увеличить расходы наших учреждений на оказание бесплатной медицинской помощи.

