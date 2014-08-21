92-летняя мама Сильвестра Сталлоне занимается со штангой. Это надо видеть!

Новости США. Джеки Сталлоне в ноябре отметит свое 93-летие. К торжеству мама голливудского актера Сильвестра Сталлоне решила привести себя в форму.

В спортзал женщина приходит каждый день, и занимается, не жалея сил. Она подтягивается на кольцах, занимается с гантелями, а также поднимает штангу. Смотрите фото!

Процесс контролирует личный тренер Джеки. Более того, держать себя в тонусе ей помогает 20-летний внук Эдмунд.

А как удается держать себя в форме тем, кому за пятьдесят в Беларуси? Все подробности вы узнаете из видео!