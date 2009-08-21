187 случаев «свиного гриппа» в России

В Беларуси зарегистрировано четыре случая «свиного» гриппа

20 августа 2009 года на территории Республики Беларусь зарегистрированы 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом А(H1N1) у белорусских детей, выезжавшей на оздоровление в Великобританию.