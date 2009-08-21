187 случаев «свиного гриппа» в России

Число заболевших «свиным» гриппом в России, факт заражения которых подтвержден специалистами, превысило 180 человек. - Сейчас у нас подтверждены 187 случаев, - сообщил «Интерфаксу» в пятницу руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
По словам главы ведомства, в мире подтверждены почти 247 тысяч случаев заболевания опасным гриппом А/H1N1/. Прирост случаев «свиного» гриппа в мире за последние сутки превысил три тысячи. С начала вспышки опасного гриппа в мире умерли 2 тысячи 396 человек.