Прямой эфир

187 случаев «свиного гриппа» в России

21 августа 2009 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Число заболевших «свиным» гриппом в России, факт заражения которых подтвержден специалистами, превысило 180 человек. - Сейчас у нас подтверждены 187 случаев, - сообщил «Интерфаксу» в пятницу руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
По словам главы ведомства, в мире подтверждены почти 247 тысяч случаев заболевания опасным гриппом А/H1N1/. Прирост случаев «свиного» гриппа в мире за последние сутки превысил три тысячи. С начала вспышки опасного гриппа в мире умерли 2 тысячи 396 человек.
# Грипп # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
21 августа 2009 08:10

В Беларуси зарегистрировано четыре случая «свиного» гриппа

20 августа 2009 06:08

Состояние больного гриппом А/H1N1 белорусские медики оценивают как стабильное

19 августа 2009 15:40

Состояние китайца, больного свиным гриппом, стабильное