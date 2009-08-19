Состояние китайца, больного свиным гриппом, стабильное

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина Качан.

«Мы получили окончательные результаты лабораторного подтверждения того, что у гражданина КНР вирус гриппа А/H1N1», - сказала Валентина Качан. Стало изветсно, что больной учится в аспирантуре БГУ. Летом он отправился на родину, откуда вернулся 10 августа. 12 августа гражданин КНР заболел, а 14-го обратился в больницу когда заболела и его жена. Лабораторные анализы показали, что вирус гриппа А/H1N1 у его жены отсутствует. Сейчас состояние больного китайца удовлетворительное, он госпитализирован.

Качан заметила, что поводов для паники из-за возможной эпидемии нет. В Беларуси постоянно проводятся все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение эпидемий, а также продолжается контроль состояния здоровья прибывающих на самолетах из неблагополучных в эпидемическом отношении стран. «Мы контролируем ситуацию и делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение этого вируса, а если будет необходимо - локализовать вспышку гриппа», - цитирует Валентину Качан БЕЛТА.